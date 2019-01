Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op Tjak: Golfen kan ook in de winter, maar dan binnen 201901258-OPTJA_00114810i0

Stel: je bent golfer en het is winter en de golfbanen zijn gesloten in verband met sneeuw, kou of andere oorzaken. Wat doe je dan in de wintermaanden om je skills op peil te houden?

Juist, dan ga je op zoek naar mogelijkheden om dat te doen en dat kan in Assen. Daar is namelijk een golfsimulator en dan kun je lekker golfen bij de kachel.