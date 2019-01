Deel dit artikel:













Op Tjak: Voormalige school De Werkhorst in Veenoord gesloopt 201901258-OPTJA_00122118i0

Woningcorporatie Woonservice uit Westerbork en de gemeente Emmen gaan in Veenoord grond ruilen. Woonservice wil twintig nieuwe sociale seniorenwoningen bouwen op de gemeentelijke locatie aan de Elzenstraat. Daar staat nu nog de voormalige school 'De Werkhorst'. De gemeente gaat het gebouw slopen en daarmee gaan ze vandaag beginnen. De gemeente neemt op haar beurt een tweetal percelen grond van Woonservice over. Wat daar mee gaat gebeuren is nog niet bekend.