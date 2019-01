Drenthe Toen #21: Egbert Streuer en hoe de dorpsjeugd vroeger een huwelijk wilde redden

Schrijfster Natascha Kayser dook in de carriere en het leven van motorcoureur Egbert Streuer. Ze schreef een boek over de 'levende legende'. Daarnaast hebben we aandacht voor een dorpsgebruik van vroeger waarbij de dorpsjeugd ingreep als een huwelijk op de klippen liep en praten we met de kleindochter van kunstenaar Erasmus Bernardus von Dülmen Krumpelmann uit Zeegse. Het werk van de schilder wordt tentoongesteld in Coevorden.

Natascha Kayser schreef een boek over 'levende legende' Egbert Streuer. Ze vertelt over de totstandkoming van het boek en de gesprekken met Streuer zelf. Ook zocht ze andere belangrijke figuren uit de carrière van de coureur op.In onze serie over wrede en vreemde dorpsgebruiken vertelt Jans Tabak deze keer over hoe de dorpsjeugd vroeger ingreep als een huwelijk op de klippen liep. Ze haalden 'weggelopen vrouwen' op en brachten die terug bij hun man.Aaldert slaat weer oude kranten open en leest deze keer over gloeilampen. Dit omdat Edison op 27 januari 1880 octrooi aanvroeg voor de lamp. In de Leeuwarder Courant van 1 juli 1882 staat een stuk over hoe de stad elektrisch verlicht moet worden.Kunstenaar Erasmus Bernardus von Dülmen Krumpelmann uit Zeegse heeft tijdens zijn leven niet stilgezeten. De kunstenaar maakte duizenden tekeningen, schilderijen, aquarellen en etsen. Een deel van zijn werk wordt tentoongesteld in museum Thijnhof in Coevorden. Verslaggever Andries Ophoff sprak met zijn kleindochter.In onze serie over de geschiedenis rond dieren gaat het deze keer over de das. Die dieren werden vroeger niet altijd als zodanig herkend. En dan werd er hardhandig met ze omgesprongen.Zoals elke week sluiten we de podcast af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.Natascha Kayser -Jans Tabak -Lydeke von Dülmen Krimpelmann -Henk Luning -Sophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.