Onderzoek naar geschonken 'Van Gogh-schilderij' begonnen

De procedure om te onderzoeken of het schilderij dat het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam een echte Van Gogh is, is opgestart.

Dat laat het bestuur van het Drentse Van Gogh Huis weten. "We hebben de procedure bij het Van Gogh Museum in Amsterdam opgestart", zegt Gerrit Lamberts.Onlangs kreeg het Van Gogh Huis het kleine schilderij uit een erfenis van een 92-jarige Haagse mevrouw geschonken. Op het schilderij staat een café-interieur. Het doek is gesigneerd door 'Vincent'. Op 5 januari heeft het bestuur van het Van Gogh Huis het schilderij overgedragen gekregen van een Haagse notaris.De vrouw schonk het schilderij aan het Van Gogh Huis, omdat ze bij het museum een warm ontvangst kreeg en erg onder de indruk was. Het schilderij wordt momenteel extra beveiligd en is opgeborgen in een kluis. Als het om een echte Van Gogh gaat, is het schilderij waarschijnlijk tientallen miljoenen waard.Een bestuurslid van het Van Gogh Huis, Harrie Keuter, was laatst op een bijeenkomst in Amsterdam. Daar trof hij senior-researcher Teijo Meedendorp van het Van Gogh Museum daar. "Hij heeft een soort monopoliepositie als het gaat om onderzoek naar Van Gogh-schilderijen", zegt Anita Scheper, van het Van Gogh Huis."Hij heeft tegen Harrie gezegd dat er een kans is dat het een echte Van Gogh is", voegt Lamberts toe.Het onderzoek naar echtheid van het schilderij gaat ongeveer een jaar in beslag nemen, denkt het bestuur. "Eerst moeten we een heel formulier met alle details van het schilderij inleveren", legt het bestuurslid uit. "Dan gaan zij op basis daarvan bepalen of ze het schilderij willen gaan onderzoeken."Het bestuur is ervan overtuigd dat het Van Gogh Museum in Amsterdam het schilderij wil onderzoeken.