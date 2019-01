Maurice le Noury: Ik dacht toen, het is mijn wapen of ik

Tweede Wereldoorlog-veteraan Maurice le Noury is vandaag in Frankrijk gecremeerd. De Franse parachutist overleed vorige week vrijdag op 97-jarige leeftijd in zijn woonplaats Gien.

De Fransman wordt geboren in 1921 en ontsnapt in 1941 uit Frankrijk. Hij meldt zich in Groot-Brittannië aan bij het Franse squadron van de Special Air Service (SAS). Le Noury is een van de zevenhonderd Franse parachutisten die meevechten tijdens operatie Amherst, die de bevrijding van Drenthe inluidt.Maurice le Noury was klein van stuk, maar overal waar hij kwam stond hij in het middelpunt. Hij sprak graag met mensen over zijn belevenissen tijdens de oorlog. Regelmatig bezocht hij herdenkingen rond de bevrijding van Drenthe. In april 2017 deed hij dat voor het laatst.Le Noury wordt in het Verenigd Koninkrijk opgeleid tot commando en vecht tijdens de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Spier, waar een aantal kameraden van hem sneuvelt. Op zoek naar informatie over de Duitse troepen belandt hij in een hachelijke situatie.De uitbaatster van het toenmalige café Hummel laat hem binnen, maar niet veel later verschijnt ook een Duitse officier. "De vrouw had het licht omlaag gedraaid. Het was een petroleumlamp, daardoor zaten we wat verdekt in het donker", vertelt Maurice le Noury in 2017.In het halfduister heeft de officier in eerste instantie niets door. Hij begroet Le Noury zelfs, op het moment dat het kwartje valt doet hij zijn handen omhoog, omdat Maurice zwaarbewapend is. "Maar toen ik voor hem stond, pakte hij ineens mijn wapen vast en draaide hem rond. Ik dacht toen: het is mijn wapen of ik", aldus Le Noury, die het wapen daarna op tafel gooit.Om weg te vluchten moet Maurice langs de Duitser die hij een klap in zijn nek geeft. De Fransman vlucht de weilanden in waarbij hij zichzelf verwondt aan het prikkeldraad. Uiteindelijk lukt het Maurice om weer bij zijn eigen groep te komen.