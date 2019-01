Ondernemers voeren campagne voor komst Formule 1 naar Assen

Een groep Noordelijke ondernemers gaat zich inzetten voor de komst van de Formule 1 naar Drenthe. Ze hebben de stichting GrandPrix Assen opgericht.

Samen hebben ze inmiddels enkele duizenden euro's ingezameld om campagne te voeren. Doel is om te laten zien dat het TT Circuit in Assen veel geschikter is voor een gigantisch evenement als de Formule 1 dan Zandvoort.Het circuit van Zandvoort is voor organisator Formula One Management (FOM) de eerste keus. Dat hebben ze eerder laten weten. Zandvoort heeft een verleden in de autosport. De laatste GrandPrix was in 1985. Niki Lauda was destijds de winnaar. Juist de historie met Formule 1 en het feit dat Zandvoort dicht bij zee en Amsterdam ligt, is volgens de FOM een voordeel.Maar het TT Circuit heeft zich de afgelopen jaren ook ingezet als circuit waar met auto's gereden kan worden. Volgens de nieuwe stichting is het circuit van Assen uitermate geschikt. Zeker ook omdat de faciliteiten modern zijn en toegerust zijn op het ontvangen van tienduizenden fans.Zandvoort moet voor tientallen miljoenen worden aangepast om als racecircuit voor de Formule 1 weer dienst te kunnen doen. Bovendien zijn er problemen met de aan- en afvoer van het verkeer naar het circuit, zijn er veel minder tribunes en moet er geld worden gevonden om het circuit op te knappen.Het TT Circuit wordt volgende winter grondig aangepakt. Het asfalt wordt vervangen. En omdat er toch wordt gewerkt aan het circuit, worden de aanpassingen voor een Formule 1-race ook uitgevoerd. Daarbij gaat het onder andere om verbreding van het circuit.In Assen wacht het bestuur van het TT Circuit af wat er gaat gebeuren. Ze weten dat Zandvoort een voorsprong heeft bij organisator FOM. De Noordelijke ondernemers willen niet wachten. Zij gaan aan de slag met een campagne. Ze willen niet zeggen wat ze precies gaan doen, maar in de rest van Nederland moeten ze volgens de stichting weten dat het circuit van Assen het meest geschikt is voor Formule 1.