Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meer baardvleermuizen in aardappelkelder Kamp Westerbork Het gaat beter met de baardvleermuis in Kamp Westerbork (foto: Free Nature Images/Rudmer Zwerver)

De daling van de baardvleermuizen in de aardappelkelder van Kamp Westerbork heeft zich niet doorgezet. In 2012 werden er in de winter 1.006 geteld. Dat aantal was vorig jaar gekelderd naar 81. Dit jaar zijn er 4 bijgekomen.





Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar de dramatische achteruitgang van de baardvleermuis in de kelder van het nabijgelegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork.



Verder werden er 5 grootoorvleermuizen, 38 watervleermuizen en 10 franjestaarten geteld.Sinds enkele jaren wordt er onderzoek gedaan naar de dramatische achteruitgang van de baardvleermuis in de kelder van het nabijgelegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork.