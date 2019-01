Deel dit artikel:













Open dag Harens Lyceum Zuidlaren: 'Op deze school zitten ook je vriendjes en vriendinnetjes' Bij het Harens Lyceum in Zuidlaren zijn dit weekend de open dagen (foto: RTV Drenthe)

Hoe overtuig je basisschoolkinderen uit groep 8 om zich in te schrijven bij het Harens Lyceum in Zuidlaren? Die vraag hield de school de afgelopen tijd bezig omdat de locatie Zuidlaren te maken heeft met dalende leerlingaantallen. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen met een derde.

Geschreven door Petra Wijnsema

Voor de open dagen van gistermiddag en vanochtend liggen 500 tassen klaar met daarin een programma, een kladblokje met een pen met daarop het logo van de school en een geodriehoek.



Dat aantal van 500 is veel meer dan het aantal inschrijvingen dat de school verwacht. "Want de meeste kinderen bezoeken twee of drie scholen", zegt rector Wiebe Terpstra. De school presenteert zich vooral als buurtschool waar ook vriendjes en vriendinnetjes naar toe gaan. Op een school die verder van het dorp Zuidlaren af ligt, is dat minder het geval.



Creatieve keuzevakken

Verder kunnen potentiële leerlingen die de school bezoeken een dinerbon winnen als ze in alle lokalen een opdracht afronden. Het gaat dan bijvoorbeeld om opdrachten als zo hard mogelijk een voetbal in een doel schoppen en een rebus oplossen.



In ieder lokaal zijn docenten en leerlingen die al op de school zitten, want die kunnen het verhaal volgens de rector van de school het beste vertellen. Creatieve vakken zoals muziek, tekenen en drama zijn ruim vertegenwoordigd. Want Engels en Nederlands leren, dat moet overal, maar het is juist dat extra aanbod waarmee de school zich hoopt te onderscheiden.



Imre weet het nog niet. Haar eerste indruk is goed. Maar ze gaat ook nog op de locatie in Haren kijken. Dat is voor haar verder reizen, want ze komt uit Zuidlaren. Haar moeder zat 35 jaar geleden op deze school, maar Imre mag zelf kiezen. Mochten haar vriendjes en vriendinnetjes toch kiezen voor de locatie Haren, dan neigt Imre daar naartoe te gaan. “En het gevoel moet goed zijn”, zegt haar moeder.



Betere positionering

Het is de vraag of de open dag genoeg is om de kinderen over de streep te trekken. De school heeft te maken met een imagoprobleem. Zo zou de sfeer niet goed zijn.



Bestuurder Theo Douma: “Dat is toch wel een ding van wat langer geleden. We hebben een paar jaar geleden actie ondernomen om het tij te keren. Maar het is net als met vertrouwen: het komt te voet en gaat te paard. We zijn nu in gesprek met de gemeente en basisscholen uit de buurt om onze positie in het dorp verder te verbeteren. We willen echt onderdeel van de gemeenschap zijn”, aldus Douma.