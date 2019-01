Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Handbalster Merel Freriks naar Borussia Dortmund Handbalster Merel Freriks naar Borussia Dortmund (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Oud E&O-speelster Merel Freriks (21) verruilt na twee seizoenen Bensheim/Auerbach Flames voor Borussia Dortmund. Daarmee maakt ze een flinke sprong op de ranglijst van de Bundesliga.

Geschreven door Karin Mulder

Dortmund is op dit moment de nummer vier van hoogste Duitse competitie. Bensheim/Auerbach staat twaalfde.



De nieuwe club van Freriks staat onder leiding van de Nederlandse hoofdtrainer Gino Smits. Ook zal ze daar landgenotes Yara ten Holte, Harma van Kreij en Rinka Duijndam treffen.



Oranje

In december maakte Freriks haar debuut op het EK in Frankrijk bij het 'grote Oranje'. Ze scoorde zeven keer.



Drenthe

De cirkelloopster groeide op in Borger en begon daar op haar vijfde met handbal. Op haar twaalfde stroomde ze door naar E&O uit Emmen waar ze vijf seizoenen eredivisie speelde. Via de Handbalacademie op Papendal kwam ze in Duitsland terecht.