Auto glijdt sloot in bij Zuidwolde, maar de gladheid is nu voorbij De auto kwam tot stilstand in een sloot (foto: Persbureau Meter)

In Zuidwolde is afgelopen nacht een 45-kilometerauto van de weg geraakt. Langs het Oosterveld belandde het voertuig in een sloot. De bestuurder is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.





Spekgladde wegen

Het KNMI waarschuwde met code oranje voor de gladheid, en de politie en Rijkswaterstaat adviseerden automobilisten niet de weg op te gaan. Weerman Roland van der Zwaag sprak van 'spekgladde wegen'. Er gebeurden meerdere ongelukken, maar voor zover bekend vielen daarbij geen gewonden.



Inmiddels liggen de temperaturen in Drenthe boven het vriespunt en vanmorgen trekt er regen over de provincie.



