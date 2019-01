Deel dit artikel:













Vermiste man (48) uit Tynaarlo is gevonden De man was sinds woensdag vermist (foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De 48-jarige man uit Tynaarlo die sinds woensdag werd vermist, is terecht. Volgens de politie is hij in goede gezondheid aangetroffen.





"We hebben geen idee waar de man naartoe is gegaan. Hij is met de auto vertrokken. Maar waar hij heen ging, is niet bekend", verklaarde een politiewoordvoerder gisteren nog.



Lees ook: Man (48) uit Tynaarlo al twee dagen spoorloos De man vertrok woensdagmiddag met zijn auto en sindsdien wist niemand waar hij was. Zijn familie maakte zich grote zorgen. De politie deelde een foto van de man op sociale media, in de hoop op tips.