Parkeernood bij VV LEO in Loon blijft: geen extra parkeerplaatsen

Het lijkt erop dat er voorlopig geen oplossing komt voor de parkeerproblemen bij voetbalclub LEO uit Loon.

De Asser PvdA stelde voor om met grasbeton parkeerplekken in de naastgelegen schapenweide te maken. De gemeente zegt dat dit vanwege het huidige bestemmingsplan niet kan."Het gebied ten oosten van de vv Leo is onderdeel van het Nationaal Park Drentsche Aa. Voor het beekdal geldt dat de bestaande natuurlijke waarden beschermd moeten worden", aldus het college in reactie op vragen van de PvdA.Volgens de gemeente is de bereikbaarheid van de club wel verbeterd, nu de weg naar het sportpark van LEO is geasfalteerd.Automobilisten parkeren nu vaak langs de weg en dat zou gevaarlijke situaties opleveren. De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in het sportpark van de club, maar de parkeerruimte bleef hetzelfde.Door de jaren heen steeg het ledenaantal de afgelopen decennia met honderden mensen. De club heeft nu 70 parkeerplaatsen en zo'n 800 leden.