Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Huus van de Taol-voorzitter Anne Doornbos krijgt erepenning Anne Doornbos krijgt de erepenning (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) Anne Doornbos krijgt de erepenning (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

Anne Doornbos heeft de erepenning van het Huus van de Taol gekregen.

Doornbos was twaalf jaar lang - sinds de oprichting - voorzitter van de Drentse streektaalorganisatie. Maar nu stopt hij. Het afscheid van Doornbos wordt gecombineerd met de nieuwjaarsreceptie van het Huus van de Taol in het gemeentehuis in Beilen.



Oud-wethouder Emko Dolfing van Midden-Drenthe wordt de nieuwe voorzitter van het Huus van de Taol. Naast Doornbos, neemt ook bestuurslid Lukas Koops vandaag afscheid.