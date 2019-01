Deel dit artikel:













Cassata #19: Drentse jurist overweegt aangifte Defensie en wat vindt LTO van wolvenplan? Drentse jurist overweegt aangifte tegen Defensie en wat vindt LTO van wolvenplan? (foto: RTV Drenthe)

In deze aflevering van Cassata praten we met de Drentse jurist Ferre van de Nadort over kankerverwekkende burnpits en de strijd van een grote groep zieke militairen tegen Defensie. Verder Emmenaar Tiddo Mendelts over het zo gewenste kinderpardon en LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts ziet nog wat losse eindjes in het nieuwe wolvenplan. Speciale tafelgast is lijsttrekker Bé Hoeksema van Senioren Belang Drenthe.

Onderwerpen

0.43 - ​Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen staat Afghanistan-militairen bij die ziek zijn geworden na hun missie, door zogenoemde burnpits. Hij overweegt een aangifte tegen Defensie.



2.00 - Tafelgast is Bé Hoeksema uit Emmen, lijsttrekker voor Senioren Belang Drenthe. We blikken onder meer vooruit op de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart.



7.54 - Vervolg gesprek ​Jurist Ferre van de Nadort uit Beilen



25.35 - Vervolg gesprek ​tafelgast Bé Hoeksema.



29.54 - Tiddo Mendelts uit Emmen maakt zich druk om het Armeense gezin Daváyan, dat voorlopig nog in Nederland mag blijven. Mendelts legt uit waarom een kinderpardon echt nodig is.



38.00 - Er ligt een wolvenplan. Maar wat vindt boerenorganisatie LTO daarvan? Bestuurder Jan Bloemerts geeft zijn visie.



43.09 - Vervolg gesprek ​tafelgast Bé Hoeksema.



52.30 - In het Radioforum komen actuele kwesties aan bod, waaronder de keiharde strijd tegen de komst van windmolens en de situatie rondom het 'aso-azc' in Hoogeveen. Wim-Jan Renkema en Willemien Meeuwissen schuiven aan.



Presentatie

Margriet Benak



Gasten

Ferre van de Nadort (jurist)

Bé Hoeksema (lijsttrekker Senioren Belang Drenthe)

Tiddo Mendelts (oud-voorzitter CDA in Emmen)

Jan Bloemerts (Bestuurder LTO Noord)

Wim-Jan Renkema (Tweede Kamerlid GroenLinks uit Meppel)

Willemien Meeuwissen (Fractievoorzitter VVD Provinciale Staten Drenthe)