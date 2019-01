Deel dit artikel:













Vreugdenhil handhaaft zich van voren op Weissensee Vreugdenhil handhaaft van voren op Weissensee (foto: RTV Drenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Frank Vreugdenhil (34) uit Eldersloo is negende geworden tijdens de strijd om de open Nederlandse titel op natuurijs.

Geschreven door Karin Mulder

Op de Oostenrijkse Weissensee ging na 150 kilometer de overwinning naar Mart Bruggink. Het was de eerste marathonzege ooit voor de schaatser uit Tubbergen.



In de finale bleven twaalf mannen over. In de sprint moest Willem Hoolwerf het afleggen tegen Bruggink. Sjoerd den Hartog moest een gaatje laten vallen en finishte als derde.