'Gisteren belde nog een militair van midden 20 die doodziek was'

Ziekmakende, brandende afvalhopen bij militaire compounds in missiegebieden: honderden Nederlandse militairen hebben daar last van gehad en tientallen militairen zijn er ziek van. Ze hebben zelfs kanker.

Maar Defensie doet alsof haar neus bloedt, tenminste dat is de indruk van jurist Ferre van de Nadort uit Beilen. Hij gaat de strijd aan met Defensie. Al heel wat militairen hebben zich gemeld bij zijn meldpunt burnpit.nl , vertelt Van de Nadort in het Radio Drenthe-programma Cassata."Ik denk dat zich nu ongeveer 400 militairen hebben gemeld. Vanmorgen zag ik al weer heel wat meldingen in mijn postvak. Ik vrees dat het blijft oplopen. Ik ben alles aan het inventariseren. De teller staat nu op 70 tot 80 militairen met een ernstige ziekte. En dan hebben we het puur over gediagnosticeerde militairen.""Je moet je gaten in de grond voorstellen, zo groot als een voetbalveld. Daarin wordt al het afval verbrand van de militairen. In Afghanistan ging het om zo'n 30.000 militairen, met ongeveer 150 ton afval per dag. Dan heb je het over huisafval, maar ook over autobanden, accu's. En soms ook delen munitie en medisch afval. Alles werd in de open lucht verbrand.""Dat die stoffen gevaarlijk zijn, is helemaal niet zo'n geheim. In 2011 was er al een Amerikaans rapport, waarin stond dat je last krijgt van bijna elk orgaan. Er staat onder meer in dat je een verhoogd risico op kanker loopt in je hele longkanaal, spijsverteringskanaal, en ook in je longen, hart en vaten."Ik zie niet bij iedereen hetzelfde. Het is een heel breed scala. Het meest zorgelijke vind ik dat er veel jonge mensen ziek zijn. Gisteren werd ik nog gebeld door iemand die midden twintig is. Die is al doodziek. De meeste mensen die zich bij mij melden, zijn tussen de 30 en 40 jaar.""Waarom ze ontkent, weet ik niet. Maar bij Defensie zie je dat ze altijd eerst glashard ontkennen. Dat gebeurde ook in de kwestie met de kankerverwekkende chroom 6-verf. Ik ben zelf jurist bij Defensie geweest. Maar in die twintig jaar tijd is er niets veranderd. Ik lees brieven waarvan ik denk: goh, zo schreef ik die brieven ook allemaal.""Ik wil dat men begint met erkenning. Defensie moet zijn houding veranderen. Je moet begrijpen en erkennen dat burnpits gevaarlijk zijn voor mensen en dat ze er ziek van kunnen worden. Zo lang je dat blijft ontkennen, gebeurt er ook helemaal niks. Defensie moet met de billen bloot.""Het venijn zit hem erin, dat deze manier van afval verwerken misschien de enige manier was waarop het toen kon. Dan kun je zeggen: het kon niet anders. Maar op een gegeven moment kwamen er ovens om het afval te verbranden. Die werkten niet. Maar daarmee wist je wel dat de huidige manier gezondheidsrisico's met zich meebracht.""Je kunt het ook hebben over het niet meten van stoffen waaraan de militairen zijn blootgesteld. Pas in 2011 heeft Defensie voor het eerst een meting gedaan. Minister Bijleveld moet alle dossiers nu op tafel gooien. Alle informatie moet naar buiten worden gebracht en van daaruit moet er een plan worden gemaakt. Maar ik vrees ook dat er in de organisatie iets moet veranderen."Ook Drentse militairen hebben zich gemeld bij Ferre van de Nadort. Maar om hoeveel het gaat, kan hij niet zeggen.