Hoe braaf waren jouw voorouders?

Zijn je voorouders vroeger veroordeeld voor diefstal of andere kleine vergrijpen? Vanaf vandaag, op de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis, kun je dit zelf uitzoeken met hulp van een index van het Drents Archief in Assen.

Twee jaar lang heeft Ali Stuiver eraan gewerkt om zo'n 36.000 namen uit het Drents Archief te filteren. “Er was een project afgerond en toen werd ik gevraagd of ik de vonnissen van de rechtbank in Assen ook wilde invoeren”, vertelt Stuiver. “Nu is het eindelijk online en dat is prachtig!”Op de website alledrenten.nl kun je in het vonnisregister een naam invoeren en zo kun je het vonnisnummer zien, legt Stuiver uit. Op die manier kom je erachter of een familielid tussen 1838 en 1888 heeft bijgedragen aan kleine criminaliteit.Op de website vind je de naam en het vonnisnummer, maar om meer te weten te komen over de vergrijpen kun je navraag doen bij het Drents Archief en de Rechtbank Noord-Nederland.De vijfde Dag van de Drentse Familiegeschiedenis van het Drents Archief staat in het teken van misdaad en straf. Bezoekers van het Archief konden vandaag alles te weten komen over veroordelingen en straffen in het verleden.