Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Marco Hartman verlaat Hoogeveen na seizoen Marco Hartman verlaat 'zijn' club aan het einde van het seizoen (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoofdklasser Hoogeveen zal het volgend seizoen moeten doen zonder Marco Hartman. De 31-jarige spits heeft aangegeven de club te gaan verlaten om een stapje terug te gaan doen.

Topscorer

Hartman behaalde vorig seizoen met Hoogeveen het kampioenschap in de eerste klasse en met 31 doelpunten werd hij topscorer. Dit seizoen kampt hij echter met veel blessureleed, in november scheurde hij zijn enkelband en liep hij een gebroken middenvoetsbeentje op, waardoor hij slechts zes keer in de basis mocht aantreden. Toch scoorde hij in die wedstrijden wel al vijf keer.



Veertien seizoenen geleden debuteerde Hartman bij Hoogeveen. In 2011 maakte hij kort de overstap HZVV waar hij ook succesvol was. Hartman is alweer vijf seizoenen terug bij Hoogeveen en inmiddels staat de teller daar op 225 officiële wedstrijden 172 doelpunten.



Leeftijd

"Ik hoop zo snel mogelijk weer fit te worden en op een mooie manier mijn tijd als voetballer bij Hoogeveen te kunnen afsluiten," geeft Hartman in een reactie aan. "Dan is het mooi geweest. De leeftijd gaat steeds meer meespelen en de jonge jongens beginnen me voorbij te lopen. Ik wil lekker voetballen met de zekerheid op een basisplaats en na lang nadenken ben ik tot de conclusie gekomen dat dit bij Hoogeveen waarschijnlijk niet gaat lukken."



Wat de toekomst voor Hartman gaat brengen is op dit moment nog niet bekend. "Ik blijf wel voetballen, maar ga rustig nadenken over waar ik dat wil gaan doen. Misschien wel bij mijn broertje in het team van ZZVV."



De geschiedenisboeken in

Namens de technische commissie liet Danny van der Sleen in een reactie weten wat Hartman voor de club betekend heeft: "Hij had met zijn doelpunten een belangrijk aandeel in het kampioenschap vorig jaar. Hij zal dan ook voor altijd in de geschiedenisboeken van de club blijven staan. We zijn ook zeer content dat we op een goede manier aan het eind van dit seizoen afscheid kunnen nemen en hopen dat hij ook dit seizoen nog van grote waarde kan zijn."