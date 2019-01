Luister hier live naar FC Emmen - VVV

VOETBAL - Een week na de sensationele prestatie tegen PSV wil FC Emmen laten zien dat het geen eendagsvlieg is geweest en dat de ploeg stappen heeft gemaakt ten opzichte van de eerste helft van de competitie.

Vlak voor de winterstop won FC Emmen knap van FC Groningen, maar werd een week later kansloos verloren van Willem II. "Daarin hebben we, mijns inziens, stappen gemaakt", liet trainer Dick Lukkien deze week weten. "Vooral dankzij Michael de Leeuw denk ik dat we daarin zijn gegroeid. Hij sprak een uur na het gelijkspel tegen PSV alweer over VVV.​VVV staat 7e in de eredivisie met 26 punten uit 18 duels. FC Emmen staat 15e, met 18 uit 18. In Emmen werd het op 26 oktober 1-1.Luister hieronder live naar FC Emmen - VVV..