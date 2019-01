Deel dit artikel:













Das in middenmoot op NK Sprint Anice Das staat negende na de eerste dag van het NK Sprint in Heerenveen (foto: Archief RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Anice Das uit Assen heeft op de eerste dag van het NK Sprint in Heerenveen nog geen sterke indruk achter gelaten. Op zowel de 500 meter als de 1000 meter eindigde ze in de middenmoot.

Das kwam op haar beste afstand, de 500 meter, tot een tijd van 39.01 seconden. Dat leverde haar de achtste plaats op. Op de 1000 meter kwam de Assense tot een tijd van 1.16.90 en eindigde daarmee als negende. In het klassement is Das terug te vinden op de negende plaats, op 2.22 seconden achterstand.



Jutta Leerdam gaat ruim aan de leiding in het klassement. De rijdster van Team Iko won beide afstanden op de eerste dag.