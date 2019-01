Kritiek op wolvenplan: 'Veehouder draait er in z'n eentje voor op'

De wolf gaat zich vestigen in ons land. Daar is iedereen het wel over eens. Daarom werd er afgelopen week een wolvenplan van de provincies gepresenteerd. Ook de wensen van de provincie Drenthe zijn hierin meegenomen. Maar LTO Noord plaatst nog wel een paar kanttekeningen.

"Er is blijkbaar maatschappelijk draagvlak voor de wolf", zegt Jan Bloemerts van de boerenbelangenbehartiger. "Maar dan moet je ook de lusten en de lasten met elkaar dragen. Wij maken ons er zorgen over dat dit niet goed gebeurt."Bloemerts wijst onder meer naar het plaatsen van hekken en een afrastering bij bijvoorbeeld schapenhouders. Veehouders zijn wettelijk verplicht om hun vee te beschermen en moeten daar zelf voor zorgen. Provincies kunnen ervoor kiezen om boeren daar bij te helpen, bijvoorbeeld door ze financieel te ondersteunen. Maar dat is te vrijblijvend, vindt Bloemerts."De verantwoordelijkheid wordt nu volledig bij de veehouder gelegd", vertelt de LTO-bestuurder. "Als het gaat om de kosten is het volledig afhankelijk van de politieke wind die in een provincie waait." Volgens Bloemerts moet er iets geregeld worden, zodat provincies moeten bijdragen. "Wij gaan ervan uit dat er draagvlak is voor de wolf, dan kan het niet zo zijn dat de veehouder hier in z'n eentje voor moet opdraaien."Een ander punt waar LTO Noord z'n vraagtekens bij zet, is de vraag wanneer je mag ingrijpen. In het nieuwe wolvenplan is afgesproken dat een wolf in het uiterste geval mag worden doodgeschoten, als het dier meerdere keren goed beschermd vee doodt. Maar ook dit is volgens Bloemerts te vaag.Hij wil duidelijkheid over wat 'herhaaldelijk' is. "Op het moment dat er straks iets aan de hand is en dat er ingegrepen moet worden, dan krijg je emotionele discussies", beweert Bloemerts. "Dan is er geen vangnet. Je kan niet zeggen: we slaan het boek open, en hier staat wat je moet doen. Wij willen dat er duidelijkheid komt. Hoe moet je ingrijpen? Wanneer kun je ingrijpen? En wanneer móet je ingrijpen?"