De Vries, Verweij en Elferink Drents kampioenen natuurijs Noordlaren Het Drents kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs werd verreden in Noordlaren (foto: ANP/Vincent Jannink)

MARATHONSCHAATSEN - Barry de Vries uit Gasselte, Maaike Verweij uit Veenhuizen en Arjan Elferink uit Veenhuizen zijn vrijdagavond gekroond tot de nieuwe Drents kampioenen op natuurijs. Op de baan van ijsvereniging Noordlaren werd dit kampioenschap voor het eerst sinds zeven jaar weer uitgeschreven. De laatste keer was in 2012 op de ijsbaan van Gieten-Bonnen.

De net 18-jarige Verweij komt dit jaar voor het eerst uit in de Topdivisie bij de dames, maar waar haar concurrentes allemaal naar de Weissensee vertrokken, bleef zij omwille van haar jeugdige leeftijd in Nederland.



Vanaf de start bleek de rijdster van Team Merito een maatje te groot voor de concurrentie. Ze kreeg twee achtervolgers mee, waarmee ze een ronde voorsprong op het peloton pakte. In de sprint was Verweij veruit de snelste. Sanne Sesselaar uit Norg eindigde als tweede Drentse en Marleen Popken uit Exloo als derde.



Tweede titel

Bij de heren ontbraken de kopstukken eveneens en stonden er vooral regionale rijders aan de start. Barry de Vries uit Gasselte nam al vroeg in de wedstrijd een voorsprong met medevluchter Karsten Veen uit het Groningse Westerlee. In de finale voegde zich Hero Goldhoorn uit Groningen zich daarbij.



In de sprint van drie eindigde De Vries als tweede, maar was daarmee wel de beste Drent. Voor De Vries is het al zijn tweede titel nadat hij in 2010 op het ijs van Gieten ook al de beste was. Bram Hein van der Meer uit Gieten en Dennis Wennemars uit Eelde voegden zich eveneens op het podium.



Masters

Ook de Masters kwamen in Noordlaren aan de start. Arjan Elferink uit Veenhuizen pakte solo twee ronden voorsprong en wist daarmee Chris van de Vegt uit Assen en de oud-marathoncrack Arend Veenhof uit Gieten achter zich te houden.