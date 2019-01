Iedereen kan mondharmonica spelen binnen twee uur

De theaterzaal van Podium Zuidhaege in Assen zat vanmiddag bijna helemaal vol. Zo'n honderdtwintig bezoekers zijn er om een workshop mondharmonica te volgen. Dit in het kader van de Asser Bluesdagen, die dit weekend zijn.

Ze krijgen een mondharmonica en les van muzikant Hans de Vries uit Utrecht. De Vries geeft ze uitleg over het ontstaan van het instrument en laat horen wat je er allemaal mee kan. Het is eenvoudig, volgens De Vries. "Je speelt nooit vals."De mondharmonica komt van oorsprong uit China: een bamboe-instrument. "Via de handel kwam 'ie in Duitsland. Daar hebben ze er een metalen versie van gemaakt. En daar stamt ook de mondharmonica vanaf die wij nu hebben." Er zijn verschillende modellen voor verschillende muzieksoorten. Juist voor de Asser Bluesdagen speelt De Vries veel bluesvoorbeelden.Het publiek geniet. Na wat oefeningen is het tijd om iets te proberen. Samen met Hans de Vries. De tribune speelt op de mondharmonica en De Vries doet de zang. Helemaal in de stijl van het evenement. Maar als deze ervaren muzikant uit Utrecht even later zijn mondharmonica weer laat horen, dan fronsen de wenkbrauwen van de deelnemers toch een beetje."Het klinkt zo anders dan wanneer hij het doet", zegt een van de bezoekers. "Wat ligt dat tempo hoog." Een mevrouw op leeftijd heeft moeite om het te volgen. Zeker als De Vries een zogenoemde trein laat lopen en het tempo steeds een stukje omhoog schroeft.Uiteindelijk lukt het om een liedje te spelen. Geen bluesmelodie, maar. "En als je nu volgende keer op een verjaardag bent, je wat drankjes op hebt en de moed hebt verzameld, dan zet je gewoon in. Alleen het eerste stukje. Je zal merken dat iedereen mee gaat zingen en na de tijd tegen je zeggen: goh, ik wist niet dat je mondharmonica kon spelen."