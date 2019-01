Deel dit artikel:













Knappe zege heren Sudosa-Desto tegen nummer vier Topdivisie De Sudosa-Desto heren winnen knap van Webton Hengelo. (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOLLEYBAL - De heren van Sudosa-Desto hebben zaterdagavond knap gewonnen van bezoekers Webton Hengelo, de nummer vier op de ranglijst. In de vijfde set besliste de ploeg van trainer Erik Noordijk de wedstrijd. Het werd 3-2 voor de Assenaren.

Geschreven door Myon Padding

Ruime winst tweede set

Sudosa-Desto moest het winnen van de eerste set aan zich voorbij laten gaan en verloor met 21-25. Het leek er in eerste instantie dan ook niet op dat de thuisploeg een overwinning zou gaan boeken. Toch wisten de groen-zwarten in de tweede set op gelijke hoogte te komen. Sudosa-Desto won die set ruim met 25-12.



Groot doorzettingsvermogen

Toch moesten de Assenaren de derde set afsluiten met een verlies. Het spel kantelde weer 360 graden en daarmee werd het opnieuw 12-25, maar dan voor de gasten uit Hengelo. Toch wisten de heren van Sudosa-Desto de koppen omhoog te houden en knap in de vierde set stand te houden. In set nummer vijf beloonde én bekroonde het team zichzelf dan ook met een heerlijke overwinning. De vreugde was dan ook aanzienlijk.



'Omhoog' kijken

Door de winst stijgt Sudosa-Desto voorlopig een plekje op de ranglijst en is het voor even hekkensluiter-af van de Topdivisie. Concurrenten Tilburg (vijf punten) en VCV (zeven punten) spelen vanavond tegen elkaar. In het gunstigste geval voor Sudosa-Desto verliest Tilburg en blijven de Assenaren op de elfde plek met zes punten. Daardoor kan de ploeg heel voorzichtig een beetje 'omhoog' gaan kijken. De ploeg is zeker van handhaving in de Topdivisie wanneer het zich op plaats tien bevindt.



Derde clean sheet op rij voor dames

De dames van Sudosa-Desto hebben vanavond voor de derde keer op rij met 4-0 gewonnen. Na VC Zwolle en VC Sneek moest ook Rosstars vanavond aan het succesvolle team geloven. Met de dikke overwinning verstevigen de dames van Mark Afman de koppositie opnieuw. De ploeg staat nu negen punten los van de nummer twee, D.B.S. Die ploeg won zaterdagavond met ruime cijfers (4-0) van Tjoba uit Klazienaveen.