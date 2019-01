In beeld: de Asser Bluesdagen

Wie dit weekend in Assen is, kan er eigenlijk niet aan ontkomen: de blues. Het laatste weekend van januari staat Assen altijd in het teken van die muziek.

De blues is te zien en te horen (en natuurlijk te voelen) op 31 plekken in de stad. Vanmiddag waren er een paar optredens in winkels en gaf Hans de Vries uit Utrecht een bluesworkshop.Onze fotografe Kim Stellingwerf was vanmiddag ook in Assen en maakte deze mooie foto's.Overigens is er de rest van het weekend ook nog van alles te beleven in Assen. Zo kun je vanavond vanaf 22.00 uur aansluiten bij de bluesroute: livemuziek in dertien kroegen. Morgen is er om 18.00 uur nog de traditionele bluesafterparty in café De Witte Bal.