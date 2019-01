Deel dit artikel:













Jorritsma zesde bij openingsdag NK sprint Gerben Jorritsma staat zesde op het NK Sprint (foto: Archief RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Gerben Jorritsma uit Diever heeft de eerste dag van het NK Sprint in Heerenveen met een zesde plaats in het klassement afgesloten. Hein Otterspeer gaat voorlopig aan de leiding. Alleen de winnaar krijgt een ticket voor het WK Sprint in Heerenveen.

Op de 500 meter zette Jorritsma een tijd van 35.15 op de klokken, waarmee hij niet verder kwam dan een achtste plaats. Op de 1000 meter was zijn tijd van 1.09.57 goed genoeg voor de zesde positie, wat tevens zijn klassering in de tussenstand is.



Joost Born uit Schipborg staat na de eerste dag twaalfde in het klassement met een tijd van 35.53 op de 500 meter en 1:10.59 op de 1000 meter.