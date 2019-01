Deel dit artikel:













Olhaco onderuit bij koploper USV Protos Olhaco stunt niet tegen koploper Protos (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybalmannen van Olhaco zijn er in de eerste divisie A niet in geslaagd om te stunten tegen koploper USV Protos uit Utrecht. De Hoogeveners gaven de thuisploeg partij, maar verloren uiteindelijk toch met 4-0.

In de eerste set liet Protos de spierballen zien en werd Olhaco met 25-16 van de mat gespeeld. In de tweede set gingen de Drenten echter lang gelijk op met de favorieten, maar met een nipte nederlaag van 27-25 bleef de weerstand onbeloond.



Ook in de derde set liet Olhaco zich niet wegspelen, maar opnieuw ging de set in 26-24 nipt verloren. Door ook de vierde set in 25-21 te beslissen trok Protos de volle buit naar zich toe.



Olhaco blijft voorlopig tiende in de stand van de eerste divisie A. Naaste concurrent Sneek sprokkelde een puntje tegen Doetinchem en loopt iets uit. Hovoc speelt later op zaterdagavond nog tegen Woudenberg en alleen bij een score van vijf punten gaat die ploeg Olhaco voorbij.