In hoger beroep vier jaar cel voor woningoverval in Assen In juni 2017 werd een huis aan de Rolderstraat overvallen (foto: Van Oost Media)

Een 36-jarige man uit Assen is voor een woningoverval in die stad in hoger beroep veroordeeld tot vier jaar cel. De man had nog een straf van een jaar openstaan vanwege een eerdere overval. Die straf moet hij nu ook uitzitten.





Mes op de keel

De vrouw opende uiteindelijk de deur van de badkamer omdat de indringer op de deur bleef timmeren. Hij zette het slachtoffer een mes op haar keel. Ze gaf hem het spaargeld van haar vriend. De Assenaar ging ervandoor en sneed in zijn vlucht een buurtbewoner met het mes in zijn borst.



Tijdens de vlucht bedreigde hij nog een andere vrouw. De man verloor een schoen. In zijn huis vond de politie de andere schoen en het mes terug. De buit bedroeg volgens de vriend van de overvallen vrouw 4.700 euro.



Lees ook: Man (35) moet bijna vijf jaar zitten voor overval in Assen