Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit zijn de winnaars op het Sportgala van Emmen FC Emmen was een van de winnaars van de avond (foto: archief Gerrit Rijkens)

FC Emmen is verkozen tot sportploeg van het jaar in de gemeente Emmen. Dat werd vanavond bekend tijdens het Sportgala van Emmen.

Een echte verrassing zal dat niet zijn geweest. FC Emmen schreef afgelopen jaar namelijk historie door voor het eerst te promoveren naar de eredivisie. Andere genomineerde ploegen in deze categorie waren onder meer tafeltennisclub DTK'70 en amateurvoetbalclub WKE'16.



Schaatser Kjeld Nuis werd op het sportgala uitgeroepen tot sportman van het jaar. De schaatser kende een topjaar. Zo pakte hij op de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea twee gouden medailles. Daarnaast pakte hij onder meer ook zilver op het WK sprint in China.



Janien Lubben mag zich sportvrouw van het jaar noemen. De 33-jarige triatleet zette afgelopen jaar een topprestatie neer door als eerste te eindigen tijdens de Ironman Hamburg en de Challenge Almere. Daarnaast won ze de olympische afstand in Klazienaveen en Ter Apel, werd ze derde bij de triatlon in Amsterdam en eindigde ze als zesde tijdens het NK halve marathon.



Alle prijswinnaars op een rijtje

Sportploeg van het jaar: FC Emmen (voetbal)

Sportman van het jaar: Kjeld Nuis (schaatsen)

Sportvrouw van het jaar: Janien Lubben (triatlon)

Sporttalent van het jaar: Bjorn Bernsen (kickboksen)



Sportvrijwilliger van het jaar: Edgar Voortman (voetbalscheidsrechter)

Sportpromotieprijs: Jacob Vos (judovereniging)

Speciale juryprijs: Hendrikus Velzing (interim-voorzitter handbalvereniging Hurry-Up)