Vijfde seizoenszege doet dames E&O stijgen Een belangrijke zege voor E&O tegen Bentelo (Foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O hebben een belangrijke zege behaald tegen directe concurrent Bentelo. In Emmen won de ploeg van trainer Henk Smeenge met 21-14. Door de vijfde zege van het seizoen passeert E&O de tegenstander op de ranglijst.

Vóór de wedstrijd was het onderlinge verschil tussen E&O en Bentelo slechts één punt, in het voordeel van de bezoekers. De formatie uit Emmen had daarnaast de uitwedstrijd nog ruim verloren en slaagde er de afgelopen zes wedstrijden niet in om te winnen.



Denise de Vries

In de openingsfase kwam Bentelo naar een 2-4 voorsprong, maar de bezoekers konden deze sterke start geen vervolg geven. E&O nam de wedstrijd in handen en pakte na de stand van 6-6 een voorsprong. In de rust was de voorsprong al opgelopen naar 11-8.



Na de rust leek E&O onklopbaar te zijn. De verdediging gaf Bentelo geen kans tot scoren en aan de andere kant van het veld leek elke bal het net te raken. Denise de Vries was met vijf treffers zeer belangrijk en de voorsprong werd vergroot naar 8 punten.



Stand

In de laatste minuten werd de wedstrijd niet meer spannend. E&O controleerde en met een 21-14 zege pakt de ploeg twee belangrijke punten. De ploeg neemt daardoor de elfde plaats in de tussenstand van de Eerste divisie van Bentelo over.



Volgend weekend speelt E&O opnieuw een thuiswedstrijd tegen Z.A.P uit Breezand. Dat is de nummer zes op de ranglijst.