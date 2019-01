Deel dit artikel:













Red Giants blijft strijden voor 'Final Four' na zege op Almere Red Giants wint van Almere en kan weer naar boven kijken (foto: Pixabay)

BASKETBALL - Red Giants uit Meppel mag nog altijd naar boven kijken in de Promotiedivisie van het Basketball. Zaterdagavond won de Drentse formatie in eigen hal met 93-70 van het hoger geklasseerde Almere Pioneers. In punten staat Red Giant hiermee op een gedeelde vijfde plaats.

Pioneers stond twee punten los van Red Giants, maar die voorsprong is de ploeg uit Almere nu kwijt. Red Giants staat samen met Almere en Zeemacht op een puntentotaal van 16. Op saldo staat de ploeg uit Meppel nog wel op de zevende plaats in de ranglijst van de promotiedivisie.



Ondanks de zege is het gat met de top-vier nog wel aanzienlijk. Dreamfields Dolphins uit Bemmel staat op de vierde plaats zes punten los op Red Giants. De ploeg uit Meppel mag zich volgend weekend bewijzen tegen Grasshoppers uit Katwijk. Die ploeg staat tweede met 24 punten.