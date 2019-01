Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











DOS'46 maakt pas op de plaats DOS'46 weet niet opnieuw van LDODK te winnen (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft voor eigen publiek de derby van het noorden tegen LDODK verloren: 18-20. Door de nederlaag ziet de ploeg uit Nijeveen de eerste vier van de ranglijst verder uit zicht raken.

Geschreven door Ger Hensen

DOS'46, dat de afgelopen periode drie laagvliegers op rij had verslagen, blijft na tien wedstrijden in de Korfbal League op acht punten steken. De achterstand op LDODK, de nummer vier van het klassement, is zes punten. In de reguliere competitie staan nog acht duels op het programma. De eerste vier van de ranglijst spelen daarna om een plek in de zaalfinale.



Verschillen beperkt

In de eerste wedstrijd van het seizoen had DOS'46 verrassend gewonnen bij LDODK en in de return had de equipe van coach Pascal Zegwaard kansen om opnieuw toe te slaan. De thuisclub had in de eerste helft moeite om te scoren, maar de verschillen met de gasten uit Gorredijk bleven beperkt. Met een 9-11 stand zochten beiden teams de kleedkamers op.



DOS'46 wist zich in het tweede bedrijf terug te knokken. De Drentse formatie kwam met 14-13 voor en leek de wedstrijd te laten kantelen. De bescheiden marge verdween echter als sneeuw voor de zon. LDODK greep wederom de leiding en gaf het verschil niet meer uit handen. In de absolute slotfase bracht DOS'46 de achterstand nog terug tot één punt, maar een treffer van Friso Boode bezorgde de Friezen de winst.



Topscorers

Bij DOS was aanvoerder Jelmer Jonker de topscorer met zeven punten. Aan de zijde van LDODK scoorde Erwin Zwart eveneens zeven keer. Beide spelers voeren met ieder 67 treffers de topscorerslijst aan in de Korfbal League.