Nieuwe nederlaag Hurry-Up, kampioensfase blijft ver weg Hurry-Up verder in de problemen na verlies tegen NeLo (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up heeft een nieuwe nederlaag geleden in de BENE-League. Lang hadden de oranjehemden in Zwartemeer uitzicht op punten. In de slotfase trok Sporting NeLo het treffen naar zich toe: 24-27.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Na 52 minuten spelen stond een gelijke stand op het scorebord (22-22). In de beslissende fase die volgde maakte Hurry-Up twee technische fouten en maakten de gasten uit België vier goals op rij.



In de eerste helft maakte goalie van Hurry-Up Jan Sega veel indruk. De jonge Sloveen kwam in het eerste half uur tot tien stops. Vlak voor het rustsignaal bepaalde Tommie Falke, na 8-12, de stand plotseling op 13-13.



Weinig wisselmogelijkheden

Na de pauze stond Sporting NeLo, gecoacht door oude bekende Martin Vlijm, vaak aan de goede kant van de score. Met een strafworp zorgde basisspeler René Jaspers voor hoop bij de thuisploeg (18-18). Mede door weinig wisselmogelijkheden in de opbouwrij werden de Zwartemeerders in de slotfase toch geklopt.



Door de nederlaag blijft het verschil tussen Hurry-Up en Volendam zeven punten. De formatie van Tim Remer wil graag boven de Noord-Hollanders eindigen, omdat het dan als vierde ploeg van Nederland mag deelnemen aan de kampioensfase. Mocht Hurry-Up daar niet in slagen wacht het gevecht om lijfsbehoud.



Handhaving

“Ik kan nu allerlei open deuren intrappen. Het kan nog, de bal is rond. Maar met nog acht duels te gaan is zeven punten veel”, is coach Tim Remer realistisch. Een duel om handhaving in de BENE-League vreest hij niet. “Daar kunnen we ons voor opladen. Iedereen wil graag in de BENE-League blijven spelen.”



Remer werd een jaar geleden binnen gehaald als speler/trainer. Door een aanhoudende knieblessure blijft het takenpakket van de oud-international beperkt tot coachen aan de zijlijn. “Natuurlijk begint het te kriebelen”, lacht Remer. “Maar dit seizoen zal ik niet meer binnen de lijnen komen.”