Chacon schiet FC Emmen in blessuretijd naar zege in Venlo FC Emmen viert de 3-2 zege in Venlo Alexander Bannink schiet de 1-1 binnen tegen VVV (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Een week na de sensationele wedstrijd tegen PSV deed FC Emmen opnieuw uitstekende zaken. In Venlo won de Drentse club met 3-2 van VVV. Matchwinner werd Michael Chacon, die op zijn allerlaatste benen diep in blessuretijd scoorde.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de zege stijgt FC Emmen naar de 13e plaats in de eredivisie met 21 punten uit 19 duels.



FC Emmen begon de wedstrijd niet erg sterk. In de eerste twintig minuten leek de Emmer defensie vooral geen antwoord te hebben op de fysiek sterke Peniel Mlapa. Na twintig minuten was het dan ook VVV dat op het scorebord kwam te staan. Niet Mlapa, maar Jonathan Opoku maakte de openingstreffer nadat hij de bal in de voeten gespeeld kreeg door Caner Cavlan.



Antwoord van Bannink

Vijf minuten later kwam Alexander Bannink met het antwoord voor FC Emmen. De middenvelder kreeg de bal aangespeeld van Anco Jansen. Hij kapte zichzelf vrij en schoot de bal in de verre hoek.



De tweede helft begon wat slapjes. Beide ploegen maakten niet echt aanspraak op een treffer. Na een klein kwartier greep Veendorp zijn tegenstander Opoku lichtjes bij de schouder. Het hele stadion schreeuwde om een strafschop, maar scheidsrechter Bax oordeelde anders.



Dankzij Jafar Arias wist FC Emmen voor het eerst op voorsprong te komen. Een voorzet van Anco Jansen werd knap binnengekopt door de lange spits.



Binnen een paar minuten kwam VVV alweer langszij dankzij een goal van opnieuw Opoku. Scheidsrechter Bax ging nog wel naar de kant om te kijken of er sprake was van hinderlijk buitenspel. Na het bekijken van de beelden, keurde Bax de goal goed. 2-2.



Chacon de redder

Daarna leek de wedstrijd af te stevenen op een gelijkspel. Scherpen greep nog een keer goed in op een inzet van Joosten en een schot van Chacon ging ruim naast. Beide teams begonnen moe te worden. Emmen-trainer Dick Lukkien probeerde met het inbrengen van nieuwe aanwinst Sven Braken en supersub Nicklas Pedersen nog iets te forceren, maar het was uiteindelijk Michael Chacon die voor vreugde bij de Emmenaren zorgde.



Op zijn allerlaatste benen kreeg Chacon een bal in de zestien. Hij moest noodgedwongen uitwijken naar links en haalde vanuit die hoek ineens uit. Daarmee verraste hij Lars Unnerstall. 2-3. En dat was ook de eindstand.