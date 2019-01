Deel dit artikel:













Matchwinner Chacon: Ik schoot maar wat Matchwinner Michael Chacon (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Het was op zijn laatste benen of zoals hij het zelf zei 'met het laatste druppeltje benzine': de allesbeslissende actie van Michael Chacon diep in blessuretijd. Met zijn linkerbeen schoot de middenvelder FC Emmen naar 2-3 in Venlo.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





"Ik schoot maar wat", aldus Chacon na afloop. "En daarna weet ik niet meer wat ik deed en wat ik voelde. Ik weet wel dat ik door Glenn Bijl bij het juichen onderuit werd geschoffeld, maar dat kwam me ook wel goed uit want ik zat er helemaal door."