'Of ze bij Studio Voetbal nu wel de man van de assist kennen? Wat kan mij dat nou schelen!'

VOETBAL - Hij werd een groot deel van de tweede helft uitgefloten door het thuispubliek, maar het had absoluut geen verlammende werking op Anco Jansen. Sterker nog, de captain van FC Emmen ging steeds beter spelen.

Op het trainingskamp bekijk je eens het programma dat we hebben in de eerste weken en dat loog er niet om met PSV, VVV en volgende week AZ. Dat we vier punten pakken uit twee duels is geweldig. Anco Jansen, de aanvoerder van FC Emmen na de zege in Venlo

Matchwinner Michael Chacon: Ik schoot maar wat

Wie was jou man of the match in Venlo?

De liveblog van VVV - FC Emmen

"Of ik daarvan geniet? Ach, ze fluiten vast niet als ik waardeloos speel en ik ging op een gegeven moment ook wel een paar spelers voorbij hè...", aldus Anco Jansen tijdens zijn zoveelste interview na het duel tegen VVV.Jansen genoot zichtbaar en dat liet hij blijken ook. "Dit is echt enorm fijn. Ik ben heel trots op het team. Ik vond ons voetballend ook beter dan VVV en natuurlijk moet je een beetje mazzel hebben om die derde goal te maken, maar dat hebben we ook wel afgedwongen. Deels omdat we fit zijn en omdat we door ons voetbal in de wedstrijd zijn gebleven."De aanvoerder van de Drentse club vervolgt: "Op het trainingskamp bekijk je eens het programma dat we hebben in de eerste weken en dat loog er niet om met PSV, VVV en volgende week AZ. Dat we vier punten pakken uit twee duels is geweldig. Of ze bij Studio Voetbal, in tegenstelling tot vorige week, zondagavond wel weten wie de goal maakte en de assists gaf? Wat kan mij dat nou schelen."