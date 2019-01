Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuws van deze week?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuws van afgelopen week? Test je kennis met de nieuwe RTV Drenthe-nieuwsquiz.

Tien nieuwsfeiten. Tien vragen. Wat weet jij van de eerste marathon op natuurijs die deze week werd gehouden? En welke prijs sleepte het Pauperparadijs ook al weer in de wacht tijdens de Musical Awards? Test of jij het Drentse nieuws van deze week écht goed gevolgd hebt. Succes!Zie je hieronder geen quiz, of werkt hij niet goed, speel hem dan hier