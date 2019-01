Deel dit artikel:













Tuinvogeltelling 2019: herken jij deze tuinvogels? Hoeveel vogels tel jij in je tuin? (foto: Free Nature Images/Bart Vastenhouw)

Het is de laatste dag van de Nationale Tuinvogeltelling. In het hele land tellen mensen een half uur lang de vogels die ze in hun tuin of op hun balkon zien.





Maar hoe goed herken jij de verschillende soorten tuinvogels? Test je kennis hier: