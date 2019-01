De merel lijkt bezig aan een comeback

Iets over de helft van de landelijke tuinvogeltelling lijkt het erop dat de merel voorzichtig aan een comeback bezig is.

Ten opzichte van vorig jaar is het aantal gesignaleerde merels iets toegenomen. De vogel is sinds 2016 in steeds minder tuinen te zien. Dat komt onder meer door het usutu-virus. De huismus lijkt vanmorgen het vaakst gezien, gevolgd door de koolmees en de vink. Dat geldt niet alleen voor Drenthe, maar voor het hele land.Rond elf uur vanmorgen hadden ruim 1.300 mensen in Drenthe vogels geteld. In totaal hebben zo'n 30.000 mensen tot nu toe meegedaan aan de telling. Vogelbescherming Nederland vraagt mensen drie dagen lang een half uurtje de vogels in hun tuin/balkon te tellen en die door te geven. Dat kan ook vandaag nog.Rond elf uur vanmorgen zag de Drentse lijst er als volgt uit:1: Huismus (6.402 keer geteld)2: Koolmees (3.722 keer geteld)3: Vink (2.914 keer geteld)4: Merel (2.496 keer geteld)5: Pimpelmees (2.337 keer geteld)6: Roodborst (1.138 keer geteld)7: Ringmus (1.123 keer geteld)8: Houtduif (1.040 keer geteld)9: Ekster (748 keer geteld)10: Spreeuw (682 keer geteld)