De merel lijkt bezig aan een comeback in Noord-Nederland

Iets over de helft van de landelijke tuinvogeltelling lijkt het erop dat de merel in het Noorden voorzichtig aan een comeback bezig is.

Dat geldt niet voor alle delen van Nederland. In het Oosten en het Zuiden is het aantal merels juist verder afgenomenTen opzichte van vorig jaar is het aantal gesignaleerde merels iets toegenomen. De vogel is sinds 2016 in steeds minder tuinen te zien. Dat komt onder meer door het usutu-virus. De huismus lijkt vanmorgen het vaakst gezien, gevolgd door de koolmees en de vink. Dat geldt niet alleen voor Drenthe, maar voor het hele land.In totaal deden er in Drenthe bijna 2.800 mensen mee aan het tuinvogels tellen. Landelijk speurden ongeveer 70.000 mensen naar vogels in hun achtertuin of op het balkon. Vogelbescherming Nederland vraagt mensen drie dagen lang een half uurtje de vogels in hun tuin/balkon te tellen en die door te geven.In Drenthe werd het meest de huismus geteld en de merel doet het dit jaar iets beter:1: Huismus (12.928 keer geteld)2: Koolmees (7.618 keer geteld)3: Vink (5.530 keer geteld)4: Merel (4.767 keer geteld)5: Pimpelmees (4.735 keer geteld)6: Roodborst (2.241 keer geteld)7: Houtduif (2.141 keer geteld)8: Ringmus (1.949 keer geteld)9: Ekster (1.506 keer geteld)10: Turkse tortel (1.214 keer geteld)