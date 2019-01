Ondernemen in Drenthe: LaserOp, graveren met lasers

"LaserOp is een bedrijf dat producten personaliseert door middel van lasergraveren", vat Martien Haarman het samen. Met haar partner Sander Drooglever runt ze het nagelnieuwe bedrijf LaserOp in Hoogeveen.

Ondernemen is ook gewoon een keer op je bek gaan. Sander Drooglever

"Het was heel spannend om dat ding te kopen en te kijken wat je er allemaal mee kan", doelt Drooglever op de laser. "In het verlengde van mijn fotografie is het natuurlijk geweldig, want we kunnen ook foto's op metaal laseren.""Ik ben fotograaf en filmer. Dat is het hoofdbedrijf dat ik heb", legt Drooglever uit. "Het laseren ernaast is eigenlijk ontstaan uit hobby. En we zagen dat daar een leuke markt voor is."De laser heeft inmiddels een mooi plekje op zijn kantoor in het centrum van Hoogeveen. "Ik houd van uitdagingen en ik zocht een nieuwe uitdaging en juist ook iets wat we samen kunnen doen." Haarman en Drooglever zijn de afgelopen tijd druk geweest om te kijken wat de laser allemaal kan. Van logo's op pennen en bieropeners tot aan foto's op metaal: niets is te gek."Er zijn wel meer bedrijven in de buurt die ook lasergraveren, maar dat is toch op een andere manier", vertelt Haarman. "Je hebt twee typen lasers. Je hebt een cnc-laser, die aan een as vastzit en een vast patroon moet gaan volgen. Deze laser heeft een spiegelkop en die kan heel snel zijn straal naar een plekje bundelen." Zo worden razendsnel de meest moeilijke patronen in metaal gebrand."Ik vind het altijd een kick dat een klant die bij je komt een andere klant enthousiast maakt", zegt Drooglever. "Soms weet je niet hoe iemand bij je komt en dat vind ik gewoon erg interessant." Haarman vult hem aan. "De vrijheid die je hier in hebt, het klantencontact en mensen blij maken. Dat zijn de dingen die ik er leuk aan vind."