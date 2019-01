Deel dit artikel:













Bas Dost bezorgt Keizer eerste prijs Bas Dost schiet raak in de blessuretijd tegen Porto (foto: EPA/HUGO DELGADO)

VOETBAL - Bas Dost heeft met zijn club Sporting Portugal de Taça da Liga, het tweede Portugese bekertoernooi, gewonnen. De oud-spits van FC Emmen zorgde in de finale tegen Porto in de extra tijd vanaf de strafschopstip voor de 1-1 en scoorde daarna ook in de penaltyreeks die met 3-1 door Sporting werd gewonnen.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Daarmee had de aanvaller een groot aandeel in de eerste prijs van Marcel Keizer als oefenmeester.



Fernando schoot Porto zo'n tien minuten voor tijd naar 1-0, maar in de derde minuut van de extra tijd ging de bal, na inmenging van de VAR, op de stip. Dost had in de strafschoppenreeks in de halve finale nog een penalty gemist, maar schoot hem nu wél binnen: 1-1.



In de penaltyreeks toonde Dost opnieuw karakter. Hij nam de eerste penalty en schoot via een hand van de keeper raak. Ploeggenoot Sebastián Coates bleef vervolgens echter niet kalm: hij knalde zijn strafschop huizenhoog over. Sporting haalde opgelucht adem toen ook Éder Militão miste namens Porto, vervolgens faalden ook Hernâni en Felipe, waardoor Sporting zeker was van de winst.



Tweede keer op rij

Het is de tweede keer in de clubhistorie dat Sporting de Taça da Liga wint. Vorig seizoen won de club uit de hoofdstad ook na strafschoppen. De andere tien edities werden gewonnen door Benfica (zeven keer), Vitória Setúbal, Sporting Braga en Moreirense. Porto won de Portugese variant van de League Cup nog nooit.