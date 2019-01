Asser mascotte Toto ziet Nederlandse titel aan neus voorbijgaan

Het is weer eens wat anders dan de standaard schaatsers op het ijs. In Thialf in Heerenveen verschenen vanmiddag twintig mascottes op de baan voor het NK Mascotteschaatsen.

Onder hen ook een Drentse deelnemer en wel Toto van Plateau Integrale Kindcentra in Assen. Maar helaas voor Toto: hij moest het afleggen tegen de andere kandidaten en pakte een derde plek in de heat. Daarmee was hij uitgeschakeld voor winst.Het Nederlands Kampioenschap is dit jaar voor het eerst en werd gehouden tijdens de slotdag van het NK Allround en Sprint in Heerenveen. De finale van het NK Mascotteschaatsen was tijdens een dweilpauze.Volgens de KNSB was de belangstelling voor deelname aan het kampioenschap groot. De mascottes reden op ijshockeyschaatsen. Ze legden een bochtig parcours af in heats van vier mascottes tegelijk. Alleen de winnaar van elke heat ging door naar de eindstrijd.