Dick Lukkien: We waren op het eind fysiek en conditioneel sterker dan VVV

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien had op het moment dat de extra tijd inging in Venlo niet alleen hoop, maar ook vertrouwen in een zege tegen VVV. "Ja, absoluut want ik vond ons op het eind fysiek en conditioneel sterker dan de tegenstander."

Nagenieten van VVV - FC Emmen

Chacon schiet FC Emmen in blessuretijd naar zege in Venlo

Matchwinner Michael Chacon: Ik schoot maar wat

De liveblog van VVV - FC Emmen

Volgens de oefenmeester was zijn ploeg in staat om een kwartier voor tijd nog een tandje bij te zetten en op zoek te gaan naar de zege. "Dat is toch wel de grootste vooruitgang die we hebben geboekt ten opzichte van de maanden voor de winterstop.""We hadden zeker in de eerste twintig minuten moeite met het opportunisme van VVV, maar voetballend waren we bovenliggend." Daarnaast roemde de oefenmeester Anco Jansen, zijn captain die in de absolute slotfase de rust bewaarde. "Bovendien voelde hij dat we aan het begin van de extra tijd wat onder druk komen te staan. Dan gaat hij met zijn gogme op het middenveld spelen, waardoor we daar een mannetje meer creëren en uiteindelijk nog een goede aanval kunnen plaatsen waar Michael Chacon de winnende uit scoort."Maar bovenal roemde Lukkien het team, dat voor een driepunter zorgde. "Alleen Ajax heeft hier weten te winnen en wij flikken het ook. Daar mogen we heel trots op zijn."