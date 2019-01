Deel dit artikel:













Alcides in slotfase voorbij De Bataven Alcides-De Bataven kent geen winnaar (Foto: RTV Drenthe/Myon Padding)

VOETBAL - Alcides pakte in de slotfase een 2-1 overwinning tegen De Bataven. Ryan Luyckx zorgde twee minuten voor tijd ervoor dat de punten in Meppel bleven.

Geschreven door René Posthuma

Door de overwinning klimt de ploeg van trainer Wilko Niemer naar de vijfde plek op de ranglijst.



De eerste helft gaf een wisselend beeld. In fases was de thuisclub de bovenliggende partij, een paar minuten later waren de rollen omgekeerd. Met name Jermain Wobbes was een plaag voor de ploeg uit het Gelderse Gendt, maar wist een paar goede kansen niet te benutten. Aan de andere kant was Ties van Huet een paar keer dicht bij een treffer.



Strafschop

Na ruim een half uur spelen kwam De Bataven op voorsprong. Scheidsrechter Eijgelsheim promoveerde een struikelpartij tot een strafschop, die door Tim Waterink binnen werd geschoten. Doelman Pieter IJzerman kon zijn hand net niet voldoende achter de bal krijgen.



In de tweede helft viel er voor de paar toeschouwers die naar de wedstrijd waren gekomen weinig te genieten. De gelijkmaker van Bram Komduur kwam dan ook uit de lucht vallen. De middenvelder schoot de 1-1 met overtuiging binnen.



Winst

De fase na de gelijkmaker was Alcides weer de bovenliggende partij en sprong het weer slordig met de kansen om. Tot twee minuten voor tijd, toen Ryan Luyckx er als de kippen bij was om de 2-1 binnen te schieten.