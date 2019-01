Nagengast eindigt seizoen op plek 23 in Hoogerheide

VELDRIJDEN - Fleur Nagengast uit Beilen is tijdens de laatste Wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op de 23ste plaats geëindigd. De jonge renster eindigde in het eindklassement onder 23 jaar op de tweede plaats achter Ceylin del Carmen Alvarado.

Nagenast (20) verzamelde gedurende het seizoen 323 punten. Dat was niet voldoende voor de eindoverwinning want Del Carmen Alvarado was een klasse apart met een puntentotaal van 357 punten. Vorig seizoen schreef Nagengast, die uitkomt voor Telenet-Fidea, nog het eindklassement op haar naam.Winnares in Brabant werd Lucinda Brand, die daarmee haar derde Wereldbekerzege pakte. Kathie Comtpton werd tweede, Marianne Vos werd derde, maar pakte wel de eindzege van het Wereldbekerklassement. Het is voor het eerst in haar carrière dat de Brabantse deze prijs pakt.