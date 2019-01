Deel dit artikel:













Jorritsma en Das gediskwalificeerd bij NK Sprint Anice Das werd gediskwalificeerd (foto: ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Het was kommer en kwel voor de Drentse schaatsers tijdens de tweede dag van het NK Sprint in Thialf. Gerben Jorritsma uit Diever werd tijdens de 500 meter gediskwalificeerd omdat hij de lijn overschreed. Anice Das ging op dezelfde afstand onderuit en werd ook gediskwalificeerd omdat ze in haar val haar tegenstander meenam.

Geschreven door Karin Mulder

Jorritsma begon als nummer zes aan de tweede dag van het NK sprint en liet gisteren zien dat hij, na twee magere jaren, weer voorzichtig op de weg terug is. Maar vandaag werd hij dus uit het klassement geschrapt en de schaatser van Team Reggeborgh kwam niet meer in actie op de afsluitende 1.000 meter.



Daardoor was Joost Born uit Schipborg de beste Drent in het eindklassement van het NK Sprint. Hij eindigde als twaalfde. Zijn jongere ploeggenoot bij Team IKO: Niek Deelstra uit Hoogeveen reed naar de dertiende plaats. De Nederlandse titel bij de mannen ging naar Hein Ottespeer



NK Sprint vrouwen

Anice Das stond na dag één op de teleurstellende negende plaats. Bij haar tweede 500 meter vloog ze vanmiddag uit de binnenbocht en nam ze haar tegenstandster Dione Voskamp mee in haar val. Das werd gediskwalificeerd en Voskamp koos ervoor om haar 500 meter over te rijden. Das ging niet meer van start op de tweede 1.000 meter. Jutta Leerdam werd Nederlands kampioene sprint.



NK Allround mannen

Lex Dijkstra (23) uit Vries, die dit seizoen voor Team Easy Jet van Jillert Anema rijdt, eindigde op het Nederlands Kampioenschap allround op de achtste plaats. Door zijn zesde plaats op de 5.000 meter, mocht hij de afsluitende 10.000 meter rijden. Douwe de Vries won het rood-wit-blauw bij de allrounders.



NK Allround vrouwen

Sterre Jonkers uit Emmen wist zich niet te plaatsen voor de afsluitende 5.000 meter bij de vrouwen. Zij eindigde op de vijftiende plaats. De nationale titel ging hier naar Carlijn Achtereekte.