MSC begint slecht in 2019 en verliest van Fortuna Wormerveer Fortuna Wormerveer won met 1-0 van MSC (Foto: Dennis Weitering)

VOETBAL - MSC uit Meppel is nog niet uit zijn winterslaap ontwaakt. Uit bij Fortuna Wormerveer verloor de ploeg van trainer Berry Zandink ook de tweede wedstrijd van 2019 in de Hoofdklasse A: 1-0.

Vorige week verloor MSC ook al op het kunstgras van DEM met 3-0. Door de nieuwe nederlaag van zondagmiddag zakt de Meppeler formatie naar de zevende positie.





Enige kans

Al na twee minuten spelen had Noah Schuurman de enige echte kans om te scoren voor MSC maar had zijn vizier niet op scherp. Daarin tegen toonde de thuisploeg, aangevuld met een handvol junioren, zich enorm strijdbaar en scherp.



MSC werd vroeg onder druk gezet waardoor het telkens snel de bal verloor. Het was dan ook Fortuna Wormerveer dat een aantal prima kansen kreeg. Met name Milan Klopper en Danyl Plasmeijer toonden een aanstekelijke inzet. Ondanks deze matige vertoning van MSC bleef het tot de rust 0-0. Dit was mede dankzij goed keeperswerk van Benjamins.



Tweede helft

De tweede helft bleek MSC wederom geen vuist te kunnen maken. Sander van de Poll scoorde vijftien minuten na rust de 1-0 voor de thuisploeg. Een voorzet ging aan iedereen voorbij waarna Poll netjes binnen prikte bij de tweede paal.



In het half uur dat resteerde kreeg Fortuna nog verschillende kansen maar keeper Benjamins leek de enige speler die zich aan deze off day wist te onttrekken.