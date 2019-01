Deel dit artikel:













E&O pakt punt tegen tweede team van LIONS De formatie van Freek Gielen pakt een punt in Limburg (Foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De heren van E&O hebben zondagmiddag in de Eredivisie met 19-19 gelijkgespeeld tegen het tweede team van LIONS. Uiteindelijk hield de ploeg van trainer Freek Gielen een goed over aan het punt in het Limburgse Sittard. Bij rust stonden de Emmenaren met 12-8 achter.

"Ik ben blij op de manier hoe wij ons na rust hebben teruggeknokt", vertelt E&O-trainer Freek Gielen na afloop. "We hebben altijd geloof gehad in een goed resultaat. Daar zijn we voor beloond."



Jonge ploeg

E&O kon tegen LIONS 2 niet beschikken over Daan Molenbroek, die vorige week in het duel tegen Volendam 2 een pitige voetblessure opliep. "Daardoor konden we niet in onze sterkste opstelling beginnen, maar desondanks hebben we een goede wedstrijd gespeeld", aldus Gielen.



E&O schiet niet zoveel op met het gelijke spel. Doordat directe concurrenten BFC en Aalsmeer 2 hun wedstrijden dit weekend wonnen, zakt de ploeg van Freek Gielen naar de zesde plek in de Eredivisie.