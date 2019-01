Lammert oet Orvelt (69) overleden

Ondernemer, komiek en gangmaker Jans Dobben uit Westerbork, beter bekend als Lammert oet Orvelt, is op 69-jarige leeftijd overleden.

Dobben stond in Westerbork, Orvelte en wijde omgeving bekend om zijn spraakmakende oudejaarsconferences. Hij zou volgende week zeventig jaar worden, meldt De Krant van Midden-Drenthe In Westerbork bestierde Dobben een wooncentrum en ook in Orvelte had hij een winkel. Daarnaast zette hij zich als vrijwilliger in voor verschillende evenementen, zoals de start van de Fiets4Daagse, in zijn woonplaats.